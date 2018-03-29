Постпред Украины при ООН заявил о готовности украинских военных к миссии в Мали

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что страна готова участвовать в миротворческой миссии ООН в Мали, передает РИА «Новости».

«Как ранее объявил президент Украины, мы готовы расширить географию нашей вовлеченности в операции ООН по поддержанию мира. Так, например, мы готовы участвовать в миссии ООН в Мали», — сказал Ельченко во время заседания Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалось увеличение эффективности операций по поддержанию мира.

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В данный момент ООН развернуло 15 миротворческих миссий. Самые крупные из них — в Мали, Демократической республике Конго, Центральноафриканской республике и Южном Судане.

По данным генсека ООН Антониу Гутерреша, с начала миссии в Мали в 2013 году в стране погибли более 140 миротворцев.

Ранее постпред Украины при ООН рассказывал о конфликте Киева с Израилем.