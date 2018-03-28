Шойгу рассказал о первых военных полетах через Северный полюс со времен СССР

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о первых полетах противолодочной авиации через Северный полюс, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе учений подразделения арктической бригады отработали высадку с десантных кораблей на необорудованное побережье и ведение рейдовых действий на островах арктических архипелагов. Впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к Северо-Американскому континенту», — сказал Шойгу на коллегии министерства.

Ранее СМИ сообщали, что российские самолеты выследили подлодки НАТО в Арктике.