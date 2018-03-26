СМИ: российские самолеты выследили подлодки НАТО в Арктике

Российская противолодочная авиация обнаружила и классифицировала подлодки НАТО, которые отрабатывали нанесение массированного ракетного удара. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

По данным газеты, с 20 по 22 марта два самолета Ту-142 противолодочной авиации Северного флота ВМФ России отработали задачи по поиску и классификации подлодок условного противника в акватории Баренцева моря. Помимо этого самолеты провели доразведку района проведения учений ВМС НАТО Ice Exercise 2018 в море Бофорта.

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«Были обнаружены, классифицированы и взяты на сопровождение действовавшие в этом районе подводные лодки. После выполнения поставленных задач оба Ту-142 благополучно вернулись в места постоянного базирования», — пишет издание.

Уточняется, что учения НАТО Ice Exercise 2018 начались 10 марта.

Ранее сообщалось, что американская подлодка застряла во льдах во время учений в Арктике, отрабатывая «удары по России».