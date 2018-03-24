Минобороны сообщило о выводе пяти тысяч боевиков и членов их семей в Идлиб

Из сирийского города Хараста в Восточной Гуте в провинцию Идлиб вывезены пять тысяч боевиков и их семей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Всего из населенного пункта Хараста в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что 24 марта был открыт еще один пункт пропуска для вывода боевиков и членов их семей из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте.

Ранее сообщалось, что главы Вооруженных Сил России и США обсудили ситуацию в Сирии.