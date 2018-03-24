Источник: сирийская армия взяла крупнейшие форпосты боевиков

Армия САР взяла под контроль два крупнейших города, в которых скрывались террористы в сирийской Восточной Гуте, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Армия контролирует Эйн-Терму и Харасту, сопротивление прекратилось в Джоубаре и Ирбин. Под контролем боевиков остается только Дума», — сказал источник.

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Источник заявил, что в Харасте, после вывоза боевиков и членов их семей, работают инженерные бригады. В пятницу 23 марта из Харасты выехало 3034 человека на 59 автобусах, из них 1072 боевика. Всего в Идлиб было вывезено шесть тыс. человек.

По его данным, под контролем террористов остается один крупный форпост — город Дума. После его освобождения восточный пригород Дамаска можно будет считать осовбожденным от боевиков.

Ранее сообщалось, что почти 80 тысяч человек покинули Восточную Гуту.