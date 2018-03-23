Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых ракетных комплексов
Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых управляемых ракет на $670 млн. Об этом сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) при Пентагоне.
Саудовская Аравия планирует купить у США до 6,6 тыс. ракет к боевым комплексам и еще 96 ракет для проведения тестовых пусков.
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Как отмечается, эта возможная поставка оружия будет способствовать внешней политике США и поможет в обеспечении безопасности дружественной страны — Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн.