Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых ракетных комплексов

Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых управляемых ракет на $670 млн. Об этом сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) при Пентагоне.

Саудовская Аравия планирует купить у США до 6,6 тыс. ракет к боевым комплексам и еще 96 ракет для проведения тестовых пусков.

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Как отмечается, эта возможная поставка оружия будет способствовать внешней политике США и поможет в обеспечении безопасности дружественной страны — Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн.