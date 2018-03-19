Россия и Китай заблокировали заседание Совбеза ООН по Сирии
Представители России и Китая выступили против проведения заседания Совета безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии. Об этом сообщает телеканал RT.
«Пункт повестки дня не был утверждён, поскольку не получил необходимое число голосов», — сказал председательствующий в Совете безопасности.
Сообщается, что за включение этой темы в повестку дня выступили восемь государств, еще четыре, включая Россию и Китай, проголосовали против. Три государства воздержались от принятия решения.
По мнению заместителя постоянного представителя России Геннадия Кузьмина, оснований у данного заседания нет, так как данным вопросом занимается Совет по правам человека, а не Совбез.
Ранее в МИД России заявили о присутствии войск США, Британии и Франции в Сирии.