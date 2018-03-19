Генсек НАТО призвал Россию раскрыть все данные по «Новичку»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал раскрыть все данные по нервно-паралитическому веществу «Новичок», которым, предположительно, отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, передает РИА «Новости».

«Мы призываем Россию раскрыть все данные по программе «Новичок», — заявил Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии доказательств производства «Новичка» в России. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что вещество могли произвести в странах Европы и США.