Главком ВМФ рассказал о потенциале атомных подлодок «Ясень»

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев заявил, что атомные подводные лодки проекта «Ясень» и «Ясень-М» станут самыми мощными в составе флота по своему ударному потенциалу. Об этом пишет «Красная звезда».

«Головная подводная лодка этого проекта уже находится в составе Северного флота, регулярно выполняет задачи боевой службы в удаленных районах Мирового океана и, что не может не радовать, выполняет успешно», — сказал Королев.

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Он также добавил, что в России до 2020 года планируется построить семь подлодок проекта «Ясень».

Ранее сообщалось, что три атомные подлодки четвертого поколения «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» были приняты в состав ВМФ.