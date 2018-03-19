СМИ: подозреваемый в крушении малайзийского Boeing украинский летчик покончил с собой

Исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий города Николаев покончил с собой в собственной квартире, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Украины.

По данным местных СМИ, погибшим является летчик Владислав Волошин, исполнявший обязанности директора международного аэропорта Николаева. Также отмечается, что Волошина подозревали в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе. По информации СМИ, самолет мог быть сбит штурмовиком, который пилотировал Волошин. Позднее эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и украинскими следователями.

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Также, согласно данным местных изданий, причиной самоубийства Волошина могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта.

Ранее сообщалось, что родственники погибших при крушении MH17 выиграли иск против бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова).