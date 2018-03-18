Украинский пограничник погиб от взрыва гранаты в Донецкой области

В Донецкой области в результате взрыва гранаты на контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» погиб один пограничник. Об этом сообщает госпогранслужба Украины.

Инцидент произошел 17 марта.

«Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ «Майорское», пока по неизвестным причинам сдетонировала ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Впоследствии один из пограничников скончался от ранений в больнице. Ведомство начало расследование.