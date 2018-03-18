Сирийская оппозиция заявила, что взяла под контроль Африн

Группировка «Сирийская свободная армия» (FSA) заявила, что вошла в сирийский город Африн и заняла часть его территории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя группировки.

Представитель FSA также заявил, что из города выбиты курдские отряды. Как сообщается, настоящий момент силы сирийской оппозиции заняли северную, восточную и западную часть Африна.

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«Сирийская свободная армия» — оппозиционной сирийская группировка, поддерживаемая Турцией.

В январе этого года Анкара начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском регионе Африн.

Ранее МИД Турции назвал сроки завершения операции в Африне.