Минобороны: более 5 тысяч жителей покинули Восточную Гуту с начала суток

Более пяти тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор с начала суток. Об этом сообщил представитель центра по примирению враждующих сторон Владимир Золотухин, передает РИА «Новости».

«Гуманитарный коридор в Восточной Гуте продолжает работу, с начала дня вышло уже более пяти тысяч человек», — сказал Золотухин.

Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте наблюдается самый массовый исход людей за все семь лет сирийской войны.