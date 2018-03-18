США приняли на вооружение новую атомную подлодку
ВМС США приняли на вооружение новую многоцелевую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia. Об этом сообщается в твиттере ВМС.
USS Colorado стала 15-й многоцелевой атомной торпедной подводной лодкой класса Virginia.
Водоизмещение субмарины составляет 7,8 тыс. тонн, длина — около 115 м, ширина — более 10 м.
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Как отмечается, подлодка в погруженном состоянии может развить скорость до 46 км/ч.
Ранее сообщалось, что три атомные подлодки четвертого поколения «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» были приняты в состав ВМФ России.