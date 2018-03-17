МИД Швеции вслед за Словакией открестился от «Новичка»

МИД Швеции опроверг заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, о том, что Швеция могла быть источником отравляющего вещества «Новичок», использованного для отравления Сергея Скрипаля.

Об этом глава ведомства Маргот Вальстрем написала в твиттере.

Реклама

​«Полностью отвергаем неприемлемые и необоснованные обвинения представителя российского МИД, что нервно-паралитический агент, использованный в Солсбери, мог быть шведского происхождения», — написала она.

Ранее Мария Захарова заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения газа «Новичок» являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.