МИД Словакии открестился от «Новичка»

МИД Словакии опроверг заявление представителя МИД России Марии Захаровой о возможном происхождении отравляющего вещества «Новичок» из Словакии, пердает РИА «Новости» заявление представителя ведомства Петера Суско.

«Категорически отвергаем, что Словакия каким-либо образом может быть связана с химическим оружием — идет ли речь о 4-ом поколении или ином — и его использованием», — сказал Суско.

Ранее Мария Захарова заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения газа «Новичок» являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.