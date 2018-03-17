В Генштабе рассказали о признаках подготовки США к ударам по Сирии

Начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские инструкторы в районе Эт-Танфа подготовили несколько групп боевиков для провокаций с применением химоружия, передает РИА «Новости».

«Нам достоверно известно, что в районе города Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для проведения провокаций с применением химического оружия», — заявил Рудской.

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По его словам, эти провокации должны послужить поводом для нанесения США ударов по Сирии.

«Данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединёнными Штатами и их союзниками ударов по военным и государственным объектам Сирии. Мы отмечаем ряд признаков подготовки к возможным ударам», — сообщил Рудской.

Ранее Россия жестко предостерегла США от безответственных действий в Сирии.