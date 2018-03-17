Лавров: Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан, его расшифровка приводится на сайте МИДа.

«Мы не будем его подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально. Пять официальных ядерных держав, да и неофициальные ядерные державы на это не пойдут», — сказал Лавров.

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Также министр отметил, что отказ Россией подписать данный договор никак не повлияет ситуацию на ситуацию со всеобщей безопасностью и стабильностью в мире. Лавров считает, что действия США — включая возможное размещение оружия в космосе, развертывание глобальной системы ПРО — в большей степени негативно влияют на ситуацию в мире.

Ранее также сообщалось, что Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.