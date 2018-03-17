Минобороны: США и Великобритания игнорируют свои обязательства по Сирии

Военные США, Великобритании и стран коалиции не выполняют обязательства по резолюции СБ ООН №2401 по Сирии, заявили в Министерстве обороны, передает РИА «Новости».

В частности, в ведомстве обратили внимание на то, что представители американского военного командования отказываются давать гарантии того, что помощь гуманитарного конвоя для беженцев, который было разрешено пропустить в район Эт-Танф, будет распределена между беженцами, а не формированиями боевиков.

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«Таким образом, сегодня именно США, Великобритания и страны «коалиции», активно ратовавшие за скорейшее принятие резолюции СБ ООН № 2401, абсолютно игнорируют выполнение собственных обязательств в Сирии», — отметили в министерстве.

В Минобороны также указали на то, что обстановка в лагере беженцев в районе Эт-Танф аналогична ситуации в Ракке.

Ранее в Минобороны заявили, что США мешают восстановлению государственных институтов Сирии.