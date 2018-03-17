Минобороны: США мешают восстановлению государственных институтов Сирии

Американские военные на востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии противодействуют возвращению районов под контроль сирийских властей, заявили в Министерстве обороны, передает РИА «Новости».

«Важным направлением работы сирийских властей является возвращение населения в восточные районы провинции Дейр-эз-Зор, находящиеся под контролем проамериканских формирований из состава так называемых «Сирийских демократических сил». Находящиеся в этих районах подразделения армии США противодействуют восстановлению сирийских государственных институтов», — заявили в министерстве.

В частности, отметили в ведомстве, серьезную проблему для возвращения жителей на восточный берег Евфрата представляет отсутствие речных переправ, разбомбленных авиацией коалиции США.