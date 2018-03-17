Канада выделит властям Украины $4,65 млн на подготовку военных

Власти Канады приняли решение о предоставлении украинской стороне $4,65 млн на учения военных, говорится в сообщении на сайте правительства страны.

«Канада безоговорочно поддерживает народ Украины. Мы будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства по международному праву, и не будет соблюдать суверенитет Украины», — сказал министр иностранных дел Канады Христи Фриланд.

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Эти деньги также будут предназначены для обеспечения специального оборудования для украинских вооруженных сил.

В начале января сообщалось, что на Украину прибыли 50 канадских военных.