ЛНР: Киев готовится к обострению ситуации

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что новый формат операции в Донбассе говорит о подготовке украинским руководством эскалации конфликта, передает РИА «Новости».

«Пересмотр системы управления в зоне боевых действий демонстрирует подготовку Киева к возможным обострениям на линии соприкосновения. Такие действия никак нельзя назвать мирными», — сказал Мирошник.

Он также заявил, что объявление президентом Украины Петром Порошенко «Операции объединенных сил» опровергает прежде сделанные заявления о поиске политико-дипломатического выхода из сложившейся ситуации.