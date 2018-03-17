В Минобороны назвали число покинувших Восточную Гуту детей

По словам руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, 16 марта Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин покинули 311 человек, 128 из которых — дети, передает РИА «Новости».

«По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты продолжает выходить мирное население. Этот процесс можно наблюдать в режиме реального времени благодаря трансляции с веб-камер и беспилотных летающих аппаратов, ведущейся на официальном сайте Минобороны России», — сказал Евтушенко.

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По его словам, общее число покинувших территорию Восточной Гуты составило 1056 человек.

Ранее Минобороны назвало ложью информацию «ведущих западных СМИ» о химатаке в Восточной Гуте.