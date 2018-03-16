СМИ: командующий объединенными силами Украины учился в Москве

Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Об этом пишет «Украинская правда».

Должность командующего объединенными силами была введена законом о реинтеграции Донбасса. 16 марта президент Украины назначил на этот пост Сергея Наева.

Реклама

Издание пишет, что Наев родился в Могилев-Подольском. В 1991 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, а затем служил командиром мотострелкового взвода в Германии в 1991-1993 годах. Кроме того, Наев находился в распоряжении командующего Дальневосточного военного округа в России.

Отмечается, что с мая 1993 он служит в Вооруженных силах Украины.

«В 2006-2007 годах был слушателем факультета подготовки специалистов оперативно-стратегического уровня Национальной академии обороны Украины. Как лучший выпускник награжден отличием — мечом королевы Великобритании, который получил из рук посла этого государства в Украине», — добавляет издание.

Ранее Порошенко объявил о завершении АТО в Донбассе.