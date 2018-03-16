Порошенко объявил о завершении АТО в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что «антитеррористическая операция» (АТО) в Донбассе формально завершается. Об этом он написал в твиттере.

«Теперь уже и юридически АТО завершается. Спасибо Верховной раде, которая поддержала большинством президентский закон [о реинтеграции Донбасса]», — написал Порошенко.

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Как ранее объяснил украинский президент, теперь формат операции изменится на «операцию объединенных сил».

Порошенко также объявил о назначении командующего объединенных сил.