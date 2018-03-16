В России не видят рисков со стороны Японии в сфере безопасности

Новый посол России в Японии Михаил Грузин заявил, что Россия не видит угроз безопасности со стороны Японии, однако обеспокоена планами по размещению ПРО США, передает РИА «Новости».

«Что касается глобальной системы противоракетной обороны США, то, конечно, планы размещения таких элементов такой системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывают у нас озабоченность. Подчеркну, что не связываем какие-либо риски с Японией. Но мы связываем их с элементами глобальной ПРО США, которые размещаются на территории некоторых азиатских стран, в Японии и Южной Корее прежде всего», — сказал Грузин.

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Также посол подчеркнул, что страны продолжат обсуждение возможностей по созданию современной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что Японию обеспокоили российские бомбардировщики.