Россияне предложили назвать новое российское сверхоружие «Шептуном» и «Нежданчиком»

Презентация крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой во время послания президента России Владимира... «Россия-24»/YouTube.com

Минобороны опубликовало предварительные результаты голосования по выбору названий для трех видов новейшего стратегического вооружения.

Лидирующими «именами» для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой оказались «Пальмира», «Император», «Нежданчик» и «Тишина».

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Беспилотный подводный аппарат россияне предложили назвать «Шептуном» или «Карасем».

Для боевого лазерного комплекса россияне придумали названия «Горыныч», «Офтальмолог», «Светлячок» и «Циклоп».

Ранее посольство России в США пригласило желающих поучаствовать в конкурсе по выбору названий для нового российского оружия.