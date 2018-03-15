В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс нацелен на политический диалог и поддержание военных связей с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«НАТО поддерживает политический диалог и межвоенные линии связи с Россией. Также мы продолжаем усилия по снижению рисков и повышению прозрачности», — сказал Столнберг.

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Он также отметил, что альянс продолжает поддерживать диалог с Россией в сфере авиационной безопасности в Балтийском регионе.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс не хочет новой холодной войны с Россией и гонки вооружений.