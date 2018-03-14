Минобороны: ситуация в Восточной Гуте стабилизировалась

Ситуация в сирийской Восточной Гуте, особенно в северной части провинции — городе Дума — стабилизировалась, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Гуманитарная пауза, предусматривающая прекращение огня всеми враждующими сторонами и оказание гуманитарного содействия мирным жителям, в районе Думы соблюдается третьи сутки подряд», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что по гуманитарным коридорам покинуть Думу смогли 437 граждан, работа коридоров будет продолжена.

Ранее центр примирения в Сирии объявил итоги пятнадцатой гумпаузы.