Минобороны: ситуация в Восточной Гуте стабилизировалась
Ситуация в сирийской Восточной Гуте, особенно в северной части провинции — городе Дума — стабилизировалась, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Гуманитарная пауза, предусматривающая прекращение огня всеми враждующими сторонами и оказание гуманитарного содействия мирным жителям, в районе Думы соблюдается третьи сутки подряд», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что по гуманитарным коридорам покинуть Думу смогли 437 граждан, работа коридоров будет продолжена.
Ранее центр примирения в Сирии объявил итоги пятнадцатой гумпаузы.