Постпред России при ОЗХО обвинил США в призывах к агрессии

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что США своими угрозами ударить по Дамаску призывают к агрессии, сообщается на сайте МИДа России.

«В некоторых столицах договорились уже до того, что, мол, подумывают о нанесении по Сирии удара «возмездия» за химатаки. Расцениваем подобные угрозы как призывы к агрессии против суверенного государства в нарушение всех международно-правовых норм. Считаем это абсолютно недопустимым», — сказал Шульгин в ходе выступления на 87-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил США о последствиях удара по Дамаску.