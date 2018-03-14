Россия жестко предостерегла США от безответственных действий в Сирии

Москва жестко предостерегла Вашингтон от безответственных действий в Сирии, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

»(США) привлекут внимание (после провокаций с химоружием в Сирии. — «Газета.Ru»), как всегда с надрывом, мирового сообщества к страданиям мирного населения, к жертвам среди мирного населения, к жертвам среди невинных граждан и под этим предлогом планируют применить силу со стороны американской коалиции, в том числе по сирийской столице. Мы жестко предостерегли вчера Соединенные Штаты по всем каналам», — сказал Лавров.

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Он выразил надежду, что «эти безответственные планы не будут реализованы».

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон готов к новым действиям по Сирии, «если это необходимо». Она напомнила, что после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года США нанесли удар по авиабазе Шайрат, с которой, по утверждению Вашингтона, сирийские войска провели химическую атаку, так как Совбез ООН «не смог принять действия».