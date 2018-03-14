Центр примирения в Сирии объявил итоги пятнадцатой гумпаузы

Генерал-майор Юрий Евтушено заявил, что 13 марта район Восточная Гута в Сирии смогли покинуть 148 мирных жителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.

«Представители Центра по примирению ведут переговоры с лидерами вооруженных группировок о выводе из Восточной Гуты мирных жителей и боевиков, срочной эвакуации больных и раненых. В результате достигнутой договоренности сегодня анклав смогли покинуть 148 местных жителей, в том числе 79 детей, которые сейчас находятся в пункте временного размещения, где им оказывается необходимая помощь», — сказал Евтушенко.

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Военный подчеркнул, что с 9.00 до 14.00 под контролем Центра прошла пятнадцатая гуманитарная пауза.

Ранее сообщалось, что главы генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии.