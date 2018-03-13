Минобороны выбрало 50 вариантов названий для нового оружия

Минобороны России определило 50 наиболее популярных названий, предложенных интернет-пользователями для новейших российских вооружений. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

1 марта на сайте Минобороны России был запущен специальный сервис для приема предложений с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений, о которых было объявлено в ходе ежегодного послания президента Федеральному собранию.

Реклама

«За истекший период специальный сервис на сайте Минобороны России посетило более 870 тысяч пользователей, из которых около трети — граждане иностранных государств.

Посетителями направлено более 245 тысяч предложений с названиями для образцов новейших российских стратегических вооружений», — отметили в ведомстве.

В финальной части голосования пользователям предстоит выбрать названия для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой и беспилотного подводного аппарата.

Голосование продлится до 16 марта.