Небензя заявил о праве Дамаска на контртеррористическую операцию в стране

Власти Сирии имеют право проводить контртеррористическую операцию на территории страны. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА «Новости».

«Контртеррористическая операция, которую продолжают сирийские военные, не противоречит резолюции 2401. Правительство Сирии имеет полное право добиваться ликвидации угрозы безопасности для своих граждан», — заявил Небензя.

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По его словам, пригород Дамаска остается «рассадником террористов».

«Именно непрекращающимися попытками террористов сорвать режим прекращения боевых действий и обуславливается сохранение напряженной ситуации в Сирии, и конечно, наиболее напряженный район в этом отношении — это Восточная Гута», — заявил российский постпред.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что сирийские власти и Россия не выполняют резолюцию по режиму прекращения огня в Сирии.