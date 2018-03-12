СМИ: российский Ил-76 нарушил воздушную границу Эстонии

Военно-транспортный самолет Ил-76, принадлежащий Министерству обороны России, нарушил воздушную границу Эстонии. Об этом сообщает издание Postimees.

Инцидент якобы произошел днем 12 марта около острова Вайндлоо. Самолет нарушил границу государства и находился на чужой территории около минуты, рассказали в главном штабе Сил обороны Эстонии.

Реклама

Подчеркивается, что транспондер самолета был включен, но эстонские диспетчеры не смогли установить радиоконтакт с судном.

В связи с инцидентом МИД Эстонии вызвал российского посла и вручил ему ноту.