Порошенко попросил у ЕС оборонительное вооружение
Украинский президент Петр Порошенко обратился к странам-членам Европейского союза (ЕС) с просьбой предоставить Украине оборонительное вооружение, передает «112 Украина».
«Пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством», — заявил Порошенко.
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Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.
Ранее Порошенко заявил, что руководство страны не признает результаты президентских выборов на территории Крыма.