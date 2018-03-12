В Минобороны рассказали о скорой утилизации ракет «Сатана»

Замглавы Минобороны России Юрий Борисов в интервью газете «Красная звезда» рассказал, что ведомство планирует в скором времени начать утилизацию ракет «Воевода».

«У нас она прозвана «Воевода», а на Западе ее называют «Сатана». Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету», — заявил Борисов.

Реклама

Он отметил, что к сроку окончания ресурсных возможностей «Воеводы» российские ВКС получат новую ракету «Сармат».

Ранее в Минобороны раскрыли возможности ракеты «Сармат».