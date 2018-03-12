В Минобороны раскрыли возможности ракет «Сармат»

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о возможностях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», передает RT.

«Ракетный комплекс «Сармат» не имеет и в ближайшей перспективе не будет иметь аналогов в мировом боевом ракетостроении», — отметил Каракаев.

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У новой ракеты практически нет ограничений по дальности. «Сармат» сможет атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Также отмечается, что ракета будет стартовать в полтора раза быстрее, чем у комплекса «Воевода».

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