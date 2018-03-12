Минобороны: ракеты «Кинжал» способны поражать авианосцы

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» может при необходимости поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры. Об этом заявил замглавы Минбороны Юрий Борисов, передает РИА «Новости».

«Это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат — потенциальные цели для этого оружия», — сказал Борисов.

Ранее замглавы Минобороны рассказал о контракте на гиперзвуковые ракеты «Авангард».