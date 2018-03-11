Путин рассказал о героизме Дениса Портнягина в Сирии

Президент России Владимир Путин рассказал о подвиге ефрейтора Дениса Портнягина в Сирии.

«Он не просто отражал атаку террористов. Их было-то всего четыре или пять человек — это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации нашей. Неожиданная атака боевиков, регулярная армия отошла, некоторые подразделения сирийской армии — наши остались. Приняли этот бой», — рассказал Путин в фильме Андрея Кондрашова.

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По словам Путина, из-за ранений командира Портнягин отразил несколько атак, запросил помощь и приготовился к самоподрыву, чтобы не попасть в плен.

«А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя, причем дал точные указания. Минометным огнем нашим артиллеристам удалось бандитов отсечь, потом авиация еще нанесла удар, а после этого к ним подошла еще одна группа спецоперации, и всех вывели», — рассказал Путин.

Он заметил, что в российской армии много тех, кто готов сразиться в неравном бою. Путин добавил, что в российской армии много героев.

Ранее Владимир Путин рассказал, что был внутри танка «Армата».