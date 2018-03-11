В Госдуме прокомментировали слова Яроша о захвате территорий России

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предложил экс-главе движения «Правый сектор» Дмитрию Ярошу попробовать захватить Воркуту, где для него приготовлена тюрьма. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена», — сказал Калашников.

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По его словам, время показало правильность выбора жителей Крыма, которых в противном случае «ждала бы такая судьба от таких отморозков».

Ранее Ярош рассказал, что у украинской стороны есть потенциал для захвата российских территорий.

«Правый сектор» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.