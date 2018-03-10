СМИ узнали детали грядущего военного парада в Вашингтоне

Пентагон планирует провести военный парад в Вашингтоне 11 ноября, однако в нем не будут участвовать танки. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документ военного ведомства.

Парад пройдет в День ветеранов и будет включать в себя только «колесные транспортные средства». Танки не пройдут по улицам американской столицы, поскольку могут нанести ущерб инфраструктуре города, говорится в документе Пентагона.

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Кроме того, в заключительной части парада над Вашингтоном пролетят самолеты ВВС США.

В начале февраля президент США Дональд Трамп поручил Пентагону изучить и оценить возможность проведения военных парадов.