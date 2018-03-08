Украинские военные вернули Порошенко присужденные им награды

Двое украинских военных, участвовавших в военной операции на востоке Украины, сообщается в фейсбуке движения «Освобождение» в Виннице.

«Винницкие военные возмущены действиями власти, которая повторяет сценарий «предшественников», — говорится в сообщении.

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На прикрепленном к записи видео один из военных заявляет, что после «избиения побратимов» под Радой ему не нужна награда, врученная президентом Украины Петром Порошенко. После этого он положил медаль на стол перед главой облсовета.

Ранее в Генштабе Украины рассказали о новом формате операции в Донбассе.