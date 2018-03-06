В Сирии разбился российский самолет с 32 пассажирами

В Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Шестого марта около 15.00 (мск) при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли», — говорится в сообщении.

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Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.