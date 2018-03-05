В посольстве России в Лондоне ответили на слова Британии о российской угрозе

В российском посольстве в Лондоне ответили на слова начальника штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании Стивена Хиллиера, который заявил о растущей угрозе со стороны России.

Статья, в которой приводятся его слова, появилась 5 марта этого года в The Telegraph. Как сообщает РИА «Новости», Стивен Хиллиер заявил, что Россия представляет все большую угрозу британской безопасности, так как якобы нарушает международные нормы и оказывает давление на жителей страны.

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«Это что-то вроде того, как если бы Россия нарушила нормы международного права в Ираке и Ливии, а затем стала бы рассказывать британцам о грозящих последствиях, если они неправильно проголосуют?», — говорится в сообщении посольства в твиттере.

Ранее сообщалось, что Хиллиер посетил новый строящийся радиолокатор на Шетландских островах.