Путин рассказал подробности о разработке нового российского оружия

Президент России Владимир Путин рассказал, что разработка новых видов вооружений велась много лет и шла в непростых условиях, передает РИА «Новости».

По его словам, в работе участвовали «тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий».

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«Первого марта в ходе послания речь шла о новых технологиях и системах вооружения, призванных защитить Россию, обеспечить стратегический паритет, а значит и повысить международную безопасность», — сказал Путин.

Ранее Путин объяснил, как новые военные разработки используются в гражданской отрасли.