США и Египет обсудили гуманитарную ситуацию в Сирии

Президент США Дональд Трамп и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, включая в Сирию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации США.

«Оба лидера договорились работать вместе над прекращением гуманитарного кризиса в Сирии и достижением арабского единства и безопасности в регионе», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, президенты также обсудили «безответственную поддержку Россией и Ираном жестоких нападений режима Асада на мирных граждан».

Ранее сообщалось, что в Белом доме потребовали от России, Сирии и Ирана выполнения резолюции 2401 СБ ООН.