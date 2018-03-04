Глава Минобороны Украины раскрыл численность ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в вооруженных силах страны числятся более 250 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Численность вооруженных сил в 2014 году составляла 150 тысяч человек, а в 2017 году — уже 255 тысяч человек»,— сказал Полторак.

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Он также отметил, что в районе боевых действий в Донбассе воюют исключительно контрактники, в 2016-2017 годах по контракту было набрано 110 тысяч военнослужащих.

Полторак добавил, что для ВСУ подготовлен резерв численностью в 150 тысяч человек, имеющих опыт боевых действий.