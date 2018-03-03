Источник: Москва предлагает Вашингтону не бряцать оружием

Москва предлагает Вашингтону сесть за стол переговоров по безопасности, а не бряцать оружием, передает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Надо просто все это осознать и садиться за стол переговоров. Договариваться о всеобъемлющей безопасности, а не бряцать оружием и не нарушать паритет, как это пытались в течение многих лет сделать США и НАТО», — сказал он.

Президент Владимир Путин заявил, что США и Россия должны вместе бороться с терроризмом, а не создавать угрозы друг для друга.