Источник: утечку по ракетному комплексу «Сармат» делали специально для США

Утечку по стратегическому ракетному комплексу «Сармат» делали в 2007 году специально для США, передает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет. Более того, еще в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу «Сармат», — сказал он.

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Источник отметил, что Россия ничего не говорила о работах по крылатой ракете с ядерной установкой и предприняли меры для сохранения тайны. Но все необходимые испытания по данному оружию были проведены в полном объеме.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что несколько предсерийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» поступят на вооружение в ближайшее время.